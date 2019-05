Zabou Breitman aux César : Ce qu'elle regrette d'avoir fait à son père

Au cours de son entretien avec Le Monde, celle qu'on appelait tout simplement Zabou il y a quelques années, évoque à plusieurs reprises ses parents : le scénariste, dramaturge, acteur et écrivain Jean-Claude Deret, révélé au public avec la série Thierry la Fronde, et la comédienne d'origine canadienne, Céline Léger. Cette dernière est morte début 2017. Les deux artistes étaient très politisés, au point que cela a nui à leur parcours. Mais leurs choix tranchés ont construit la jeune Isabelle, son vrai prénom : "Parce que je ne serais pas arrivée là si, après le grand succès qu'ont connu mes parents avec le feuilleton télévisé Thierry la Fronde – écrit par mon père et dans lequel ma mère jouait le rôle de la compagne du héros –, il n'y avait pas eu leur échec. Oui, ils ont été abandonnés. Et cet échec a été fondamental dans ma construction."

Aujourd'hui, la comédienne, réalisatrice et metteuse en scène de 59 ans a présenté son premier film d'animation, Les Hirondelles de Kaboul, d'après le roman de Yasmina Khadra, coréalisé avec Eléa Gobbé-Mévellec, au Festival de Cannes dans la sélection Un certain regard.