Zabou Breitman "orpheline" pleure la mort de sa mère peu après celle de son père

Ce sourire si communicatif s'est effacé de son visage. En quelques semaines, Zabou Breitman a perdu consécutivement son père, le comédien Jean-Claude Deret, et sa mère, l'actrice québécoise Céline Léger.

À en croire son dernier post sur Instagram, Zabou Breitman vient de perdre sa maman. L'actrice a en effet fait part de la mort de sa mère dans un message bouleversant. En légende d'une vieille photo montrant la beauté douce de sa mère, elle a écrit : "Ma maman tu es partie si vite. En un mois, je suis devenue orpheline or je vous croyais invincibles mes parents. Isabelle de Thierry la Fronde chère beauté qui aimait tant le théâtre et la danse et vivait de rêves et de regrets, adieu."