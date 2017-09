Zabou Breitman met en scène son fils Antonin : "On va vite ensemble"

Après l'avoir dirigé en 2010 dans le touchant No et Moi, Zabou Breitman collabore à nouveau avec son fils Antonin Chalon. Les amoureux de théâtre ont pu découvrir le fruit de cette collaboration en juillet dernier, lors du Off du Festival d'Avignon où l'excentrique Zabou enchantait le public en présentant sa dernière création, Logiqueimperturbabledufou. Produit par la salle toulonnaise Le Liberté, le spectacle sera justement donné à Toulon du jeudi 29 au samedi 30 septembre, avant d'aller au Anthéa – Antipolis d'Antibes, du 18 au 20 octobre.

Metteur en scène, scénographe, décoratrice et responsable des costumes et lumières, Zabou est sur tous les fronts dans ce spectacle librement inspiré d'oeuvres d'Anton Tchekhov, Lewis Carroll, William Shakespeare et même de l'humoriste Zouc, où elle explore les limites de ce qu'on appelle la folie, les endroits qui frottent avec l'absurde, la poésie, la déraison. Sur scène, quatre jeunes comédiens dont Antonin Chalon, son fils de 24 ans qu'elle avait eu avec le sculpteur Fabien Chalon.

Derrière ce choix, un désir de perpétuer une tradition familiale, suivant la trace des grands-parents maternels d'Antonin, Jean-Claude Deret et Céline Léger, tous les deux comédiens. "On va vite ensemble, il comprend vite", commente sa mère dans Nice-Matin. Elle poursuit : "J'ai l'habitude, il n'y a pas de différence pour moi. C'est un comédien, comme les trois autres. Pour les gens, c'est plus impressionnant je pense."

Outre ses collaborations avec sa célèbre maman (notamment Se souvenir des belles choses ou Je l'aimais), Antonin a joué dans Bis de Dominique Farrugia ainsi que dans Le Grand Méchant Loup, et doublé Jean-Claude dans Titeuf, le film. Il sera prochainement à l'affiche de Paris etc., une série portée par Valeria Bruni Tedeschi, Anaïs Demoustier, Naidra Ayadi ou encore Lou Roy-Lecollinet. Derrière la caméra, une certaine... Zabou Breitman.