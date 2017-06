Zahia poupée ultra-décolletée à la fête foraine, Lola Marois avec les enfants

Bien plus vêtue pour se rendre au jardin des Tuileries, Lola Marois n'était pas seule pour découvrir la fête foraine. Si son mari Jean-Marie Bigard n'était pas à ses côtés, la comédienne de 34 ans a passé un agréable moment de détente avec leurs adorables jumeaux de 5 ans, Bella et Jules. Naturelle dans un jean slim et un petit top à bretelles fines, la jeune maman a profité avec décontraction de cette soirée festive qui sentait déjà bon l'été.

Pour le lancement de sa 34e édition, la fête foraine des Tuileries a également compté son lot de couples : le pâtissier Christophe Michalak et sa femme Delphine McCarty, la chanteuse Nicoletta et son mari Jean-Christophe Molinier ou encore le comédien Patrick Mille et sa femme Justine Lévy, et Ludovic Chancel et sa femme Sylvie Ortega Munos. D'autres ont choisi de venir en famille : Natty Belmondo et sa fille Stella, Jean-Luc Lahaye et sa fille Margaux, Daniel Lauclair et sa fille Alexandra. Et d'autres enfin ont apprécié l'ambiance en célibataires : l'actrice Adeline Blondieau, le comédien et humoriste Bruno Solo, Tex, les frères Igor et Grichka Bogdanoff ou encore l'actrice et réalisatrice Audrey Dana.