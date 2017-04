Lola et Jean-Marie Bigard : Révélations croustillantes sur leur vie sexuelle !

Invités dans Salut les terriens ! (C8) samedi 22 avril 2017 pour faire la promotion du one-man show Nous les femmes et du film Vive la crise ! (en salles le 10 mai prochain), Jean-Marie Bigard et sa femme Lola se sont prêtés à un quizz très hot.

Connaissant l'humour potache de celui qui a failli mourir d'une septicémie, Thierry Ardisson s'est amusé à poser des questions très intimes sur la vie sexuelle des parents de Bella et Jules (4 ans). L'occasion de découvrir que Jean-Marie Bigard est bien moins coquin que sa compagne. Il est par exemple celui qui trouve des excuses pour ne pas faire l'amour : "J'ai une femme extraordinaire qui se propose d'honorer son mari tous les soirs. C'est moi qui lui dis : 'Ecoute chérie, demain.'"

Et quand la jolie blonde - qui a rejoint le casting de Plus Belle la vie (France 3) - arrive à ses fins, il est celui qui est le moins inventif. "C'est moi et à mon grand regret. Jean-Marie n'aime pas trop quand je suis inventive. Un jour j'ai mis une tenue un peu sexy et il m'a dit de l'enlever. Ça le gave, il n'aime pas. Pour lui c'est un cliché. Ça ne l'excite pas", a confié Lola Marois-Bigard. Et Jean-Marie de préciser qu'il a tout de même accepté un jour de se mettre dans la peau d'un docteur pour lui faire plaisir.

Une séquence et des confidences qui ont un brin gêné le couple Hapsatou Sy/Vincent Cerruti et Pascal Obispo, également invités de l'homme en noir.