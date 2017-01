Lola et Jean-Marie Bigard : Sortie cinéma avec leurs adorables jumeaux

A film d'animation pour enfants, avant-première matinale. Alors que les petits, mais aussi les grands, attendent avec impatience la sortie de Sahara le 1er février, quelques privilégiés ont eu la chance de pouvoir assister à l'avant-première organisée dans la matinée du dimanche 29 janvier à Paris. Parmi eux, Jean-Marie Bigard et sa femme Lola Marois.

Ce n'est pas seuls que l'humoriste de 62 ans et la jolie romancière de 34 ans se sont rendus à l'UGC Ciné Cité Bercy, mais accompagnés de leurs adorables jumeaux de 4 ans, qui ont bien grandi : Bella et Jules. Partagée entre câlins et danse, la belle petite famille a volé la vedette au casting de Sahara partiellement représenté.

Alors qu'il devait se rendre à Cahors ce dimanche soir - il est actuellement en tournée avec son one man show, Nous les femmes -, Jean-Marie Bigard va finalement profiter un petit plus des siens puisque l'événement a finalement été annulé. A noter qu'il se produira de nouveau à Paris en mars prochain lors d'une représentation unique à la Cigale, le 29.

Louane Emera absente

Si l'une des voix principales manquait à l'appel - celle de Louane Emera, qui double le serpent Eva -, Omar Sy (Ajar), Franck Gastambide (Pitt) ou encore Sabrina Ouazani (Alexandra) et Michaël Youn (poisson des sables) ont fait le déplacement en ce dimanche matin. Bien plus calme que lors du dernier festival de l'Alpe d'Huez - où il avait endossé le rôle de président du jury et proposé une chorégraphie inattendue -, Omar Sy a pu compter sur la famille de Jean-Marie Bigard pour dynamiser l'avant-première.

Sahara raconte l'histoire d'Arja et Pitt, un serpent et un scorpion lassés d'être les souffre-douleur de leur communauté. Ils décident alors de tenter leur chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d'y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux. S'ensuivent de folles aventures qui les améneront à traverser le désert à la poursuite de l'amour et plus encore à la découverte d'eux-mêmes...