Omar Sy dab et danse à l'Alpe d'Huez avec Audrey Lamy devant Louane

Comme chaque année, la célèbre station de ski de l'Alpe d'Huez accueille son Festival du film de comédie. Pour la 20e édition, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands avec une programmation exceptionnelle et de nombreux invités. Car c'est de coutume, tout le monde vient faire la fête et rire dans la neige de la station alpine.

Mardi 17 janvier marquait l'ouverture du festival. Pour l'événement, de nombreux invités ont répondu présents, à commencer par le président du jury de cette édition-anniversaire, Omar Sy. Accompagné de ses acolytes jurés, Audrey Lamy, Franck Gastambide, Pascale Arbillot et Patrick Timsit, l'acteur préféré des Français a assuré le spectacle sous les yeux de sa femme Hélène, mais aussi de son ami trappiste Jamel Debbouze (vu avec sa chérie Mélissa Theuriau) ou encore de l'habituée Valérie Damidot. Sur scène, le quintette a fait rire l'assemblée et même dansé, avant d'offrir aux photographes un dab (mouvement chorégraphique qui consiste pour le danseur à placer simultanément son visage dans le pli du coude, tout en pointant le ciel dans la direction opposée avec les deux bras parallèles) lors du traditionnel photocall.

Sur le tapis rouge et sur la scène du palais, on a également retrouvé l'équipe du film qui assurait l'ouverture du festival, Raid dingue. Son réalisateur et acteur principal, Dany Boon, était accompagné de la pétillante et jolie Alice Pol, ainsi que du bronzé et fraîchement papa Florent Peyre. La douce Louane Emera était elle aussi de la partie – elle qui présentera le film d'animation Sahara avec Omar Sy –, tout comme d'autres espoirs du rire français, entre Panayotis Pascot, Andy Raconte (Nadège Dabrowski) et Mister V. On a pu également croiser Bérengère Krief et Virginie Guilhaume qui animait la soirée.

L'Alpe d'Huez 2017 se poursuivra jusqu'au 22 janvier. Alexandra Lamy, Alice Belaïdi, Louise Bourgoin, Ahmed Sylla, Anne Marivin, Audrey Dana, l'équipe de Babysitting (qui présentera Alibi.com, le nouveau film de Philippe Lacheau), Jenifer ou encore Pierre Richard sont notamment attendus.