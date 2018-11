Zaz : "Je pense que je suis quelqu'un de bien... sinon j'arrêterais de vivre"

Trois ans après la sortie de l'album live Sur la route, Zaz revient avec un nouveau disque inédit intitulé Effet miroir. Un album porté par le premier single Qué vendra et que les fans pourront se procurer dès le 16 novembre prochain.

Interrogée sur ce 4e album studio par RTLinfo 13 heures, Zaz a fait le point sur sa nouvelle direction artistique. "Il y a plein de styles différents, ça passe du coq à l'âne. Je me suis beaucoup amusée et beaucoup investie dans la production (...) c'est un travail que je n'avais pratiquement jamais fait. J'avais peur et j'avais l'impression que d'autres savaient mieux pour moi. Puis, en huit ans, je ne me suis pas vraiment arrêtée de faire de la scène et j'avais vraiment envie de me poser, de travailler cet aspect-là parce que j'avais plein d'envies", a-t-elle ainsi confié.

Ces dernières années, Zaz s'est aussi investie discrètement dans l'organisation du Crussol festival sur le site historique du Château de Crussol situé sur la commune de Saint-Péray. Utiliser sa notoriété pour faire avancer des projets ou des causes, c'est quelque chose qui lui tient à coeur. Ainsi, alors que le journaliste lui demandait si elle pense être "une chic fille", l'interprète de Je veux a déclaré : "Oui, je pense que je suis quelqu'un de bien. Je crois aux messages que je partage, sinon j'arrêterais de vivre. J'ai une responsabilité dans la vie de tous les jours. Si tu passes ton temps à râler et faire la gueule, tu fais chier tout le monde (...) J'aime fédérer et c'est vrai que j'ai un outil formidable, la notoriété. Je peux mettre des choses en lumière, comme je le fais avec mon projet Zazimut. A chaque concert, on trouve une association locale qu'on fait monter sur scène. Tous les revenus du merchandising sont reversés aux réseaux. On en a une centaine maintenant partout dans le monde."