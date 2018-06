Zelko (Secret Story) : Son incroyable nouveau projet dans la télé-réalité !

Zelko Stojanović a été l'un des candidats les plus emblématiques de Secret Story (TF1). Aux côtés de son frère jumeau Zarko, le jeune homme de 30 ans avait marqué la saison 5 où il s'était incliné face à Marie Garet lors de la finale en 2011. Il avait ensuite participé à L'Île des Vérités 3 en 2013. Cinq ans après, Zelko revient dans la télé-réalité avec un tout nouveau projet. Pourtant, cette fois-ci, il ne sera pas candidat mais producteur...

C'est officiel, Zelko va lancer sa propre télé-réalité ! C'est sur son compte Twitter que le frère jumeau de Zarko a annoncé la bonne nouvelle. "Dès 2019, lancement du tournage d'une nouvelle télé-réalité de surpassement, qui a pour but de faire perdre du poids. Restez connectés ! Tournage en région parisienne ! Cadre surréaliste", déclarait-il le 20 juin 2018. L'ancien candidat de Secret Story 5 a décrit son programme comme "divertissant" à l'opposé "des autres prods qui scénarisent tout".

"Je suis vraiment content après huit années passées depuis mon incursion dans le monde de la télé de réaliser ma propre télé-réalité avec un concept encore jamais vu sur nos écrans. Faire de la télé-réalité un trampoline de réussite, de joie et de surpassement et non de débilité", a-t-il ajouté le 23 juin 2018. Zelko a également apporté de nouveaux détails sur son prochain projet télévisuel. "On va faire quelque chose d'unique, qui limite est trash dans le concept, mais qui rend les candidats entre eux glorieux et encourage pour notre ego. Une autre approche dans la mise en scène des qualités d'une personne. Le monde actuel prend trace de ceci", a-t-il conclu.