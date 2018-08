Zlatan Ibrahimovic : Le dieu du foot face à un gros échec

Un an auparavant, beaucoup pensaient la carrière de Zlatan Ibrahimovic terminée après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit survenue en avril 2017 en Ligue Europa. Opéré avec succès dès le mois suivant aux Etats-Unis, l'attaquant suédois de 36 ans a remis sa retraite trop vite annoncée à une date ultérieure. Recruté en MLS par le Los Angeles Galaxy, celui qui aime se prendre pour dieu a repris un nouvel élan. Une dynamique heureuse que ne suit pas sa marque de vêtements de sport.

Le média suédois Dagens Industri rapporte en effet qu'A-Z (pour Amateur to Zlatan) n'est pas en grande forme financière et compte 20 millions d'euros de perte sur deux ans. Une sérieuse baisse de régime qui a poussé son principal investisseur à prendre une décision radicale : lâcher le grand Zlatan. Le groupe norvégien Norske Varner, détenteur de chaînes comme Dressman et Carlings, a officiellement annoncé la fin sa collaboration avec Ibra. "Malgré une croissance solide en 2017, les investissements au niveau européen sont devenus trop chers", a-t-il fait savoir dans un communiqué.

Ce revers extra-sportif n'est pas le premier pour Zlatan Ibrahimovic. En 2017, l'application "Zlatan Unplugged" - qui avait pour but de montrer le quotidien du footballeur - avait fini aux oubliettes après avoir enregistré des pertes estimées à 300 millions de couronnes, soit plus de 28 millions d'euros.

Autant d'échecs qui n'enlèvent pour autant pas le sourire à Zlatan. Preuve avec celui qu'il arborait le 19 août dernier lors de sa rencontre avec le "génie Ed Sheeran".