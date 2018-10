Zoë Kravitz : Elle pose nue, comme sa mère, et annonce ses fiançailles

Souvent, les enfants de stars marchent sur les traces de leurs parents. Zoë Kravitz s'inscrit dans la tradition en imitant sa mère. Elle pose nue, comme Lisa Bonet, en couverture du même magazine...

Zoë Kravitz figure en couverture du nouveau numéro de Rolling Stone ! L'actrice qui fêtera son 30e anniversaire le 1er décembre 2018 a été photographiée par Zooey Grossman. Elle pose entièrement nue, la jambe gauche pliée cachant son intimité et les cheveux lui couvrant la poitrine, une pose identique à celle de sa mère Lisa Bonet, immortalisée en première page du magazine américain en mai 1988.

"J'ai toujours beaucoup aimé cette couverture. Quand je pense à Rolling Stone, c'est toujours la photo qui me vient en tête. C'est une photo saisissante d'elle", confie Zoë Kravitz à propos de ce joli hommage à sa mère. "La vie | imite | l'art", ajoute-elle sur Instagram, en légende d'une photo des deux couvertures. Et dans cette interview à Rolling Stone, elle annonce être fiancée à son compagnon depuis deux ans, Karl Glusman : "Je ne l'ai encore dit à personne. Enfin, je veux dire que je ne l'ai pas encore annoncé publiquement. Je voulais garder ça pour moi", confie la jeune actrice de Big Little Lies.