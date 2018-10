Cindy Crawford avec Kaia et Presley Gerber : Soirée d'Halloween mémorable !

Cette année encore, les stars se mobilisent pour Halloween ! Cindy Crawford et sa famille ont lancé les festivités vendredi 26 octobre 2018, en conviant leurs amis à une soirée déguisée. De faux Karl Lagerfeld, Al Pacino et Michelle Pfeiffer ainsi que Walter White de la série Breaking Bad étaient de la partie...

C'est à Beverly Hills qu'a eu lieu la première soirée Halloween du week-end. La marque de tequila Casamigos, fondée par le mari de Cindy Crawford, Rande Gerber et son ami George Clooney, a adressé les invitations. Un Rande Gerber déguisé en David Bowie a régalé les photographes en posant avec son épouse top models et leurs deux enfants mannequins Kaia et Presley (17 et 19 ans), tout en accueillant ses convives.

Parmi ces invités, figuraient Ryan Seacrest et sa compagne, dans la peau de Karl Lagerfeld et sa muse entièrement habillée en Chanel. Les fils de Caitlyn Jenner, Brody et Brandon Jenner se sont eux aussi rendus à la soirée #CasamigosHalloween, le premier habillé en Tony Montana et accompagné de son épouse Kaitlyn Jenner, dans la peau d'Elvira Hancock, deux personnages incarnés par Al Pacino et Michelle Pfeiffer dans le film Scarface.

L'ex-tombeur de Gossip Girl Chace Crawford et sa combinaison de laboratoire à la Walter White (joué par Bryan Cranston dans la série Breaking Bad), Paris et Nicky Hilton, Zoë Kravitz, Olivia Munn, Nina Dobrev, le top model Karolina Kurkova, Lisa Rinna et son mari Harry Hamlin ainsi que Brigitte Nielsen et son époux ont également assisté à l'événement.

À quelle célébrité décernerez-vous l'award du meilleur déguisement d'Halloween 2018 ? Qui parviendra à éclipser la reine incontestée de la fête des monstres, Heidi Klum ?