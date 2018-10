Heidi Klum sûre de son amour pour Tom Kaulitz : Photo de groupe avec les enfants

En couple depuis moins d'un an avec Tom Kaulitz, Heidi Klum vit une relation paisible et sereine avec le membre du groupe Tokio Hotel. La jurée d'"America's Got Talent" a fait de lui un membre à part entière de sa famille composée de quatre enfants.

En couple depuis mars 2018 avec Tom Kauliz, Heidi Klum n'a pas mis longtemps à officialiser leur romance. Leur première apparition officielle remonte à mai dernier, lorsque l'animatrice et son beau brun avaient assisté ensemble au gala de l'amfAR organisé en marge du Festival de Cannes.

