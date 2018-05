Heidi Klum officialise avec Tom Kaulitz à Cannes, au gala de l'amfAR !

Lorsqu'Heidi Klum avait participé au gala de l'amfAR organisé en marge du Festival de Cannes en 2016, le sublime top model de 44 ans ne s'était pas montré avec son petit ami du moment, alors que l'intéressé, Vito Schnabel, se trouvait pourtant avec elle sur la Croisette. Deux ans plus tard, l'ex de Seal est de retour à l'Eden Roc, prestigieux hôtel du Cap d'Antibes, pour une nouvelle édition de la grande soirée caritative. Mais son partenaire n'est plus le même.

En couple depuis quelques mois avec Tom Kaulitz, l'un des membres du groupe allemand Tokio Hotel, Heidi Klum n'aura pas mis longtemps à officialiser leur romance. Le couple a en effet posé devant les photographes de l'amfAR ce jeudi 17 mai 2018, leur tout premier tapis rouge à deux. Sublime dans une longue robe blanche décolletée, Heidi Klum est apparue rayonnante au bras de son compagnon de 28 ans. Tom Kaulitz était quant à lui habillé en noir, chemise ouverte et mocassins brillants.

L'icône de 44 ans et son jeune compagnon sont arrivés quelques heures plus tôt sur la Croisette. Ils ont été aperçus à l'aéroport de Nice le 16 mai 2018 avant d'aller déjeuner au restaurant de l'Eden Roc. Très décolletée, Heidi Klum portait pour l'occasion un haut lingerie noir, sans nul doute l'une des pièces de sa marque de sous-vêtements Heidi Klum Intimates.

Lors d'une récente interview accordée au magazine ELLE dont elle faisait la couverture, l'animatrice d'America's Got Talent avait abordé sa vie amoureuse trop souvent marquée par des déceptions. "J'aurais adoré trouver l'homme parfait et vieillir à ses côtés. Mais on ne trouve pas l'amour en claquant des doigts. Je rame autant que les autres, vous savez !", avait-elle confié. A-t-elle trouvé en Tom Kaulitz l'homme idéal tant recherché ? L'avenir nous le dira...