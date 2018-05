Heidi Klum : En amour, elle "rame autant que les autres !"

En amour, Heidi Klum avoue que les choses n'ont "pas toujours été faciles". "Je me suis mariée et j'ai divorcé deux fois. J'aurais adoré trouver l'homme parfait et vieillir à ses côtés. Mais on ne trouve pas l'amour en claquant des doigts. Je rame autant que les autres, vous savez !" L'ex-épouse de Ric Pipino et de Seal et ex-compagne de Vito Schnabel est désormais en couple avec Tom Kaulitz (28 ans), musicien et ex-membre du groupe Tokio Hotel.

À défaut d'une vie sentimentale stable, Heidi peut se satisfaire d'avoir donné naissance à quatre superbes enfants. "[Ils] sont ma priorité, et, comme j'en ai quatre, je suis obligée d'être stricte", explique le juré de l'émission America's Got Talent. "Je parle beaucoup avec eux. Nous dînons ensemble tous les jours à 18h. Ils me racontent leur journée d'école ou la prochaine fête d'anniversaire en vue."

Leni, Henry, Johan et Lou ont tous la fibre artistique. L'aînée de 14 ans fait de la danse ("quinze heures par semaine", révèle sa maman). Les deux garçons apprennent la guitare et la petite dernière de 8 ans conjugue danse et piano. "Elle tient de son père", conclue Heidi Klum. Les trois autres aussi !