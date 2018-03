Heidi Klum, 44 ans, en couple avec un membre des Tokio Hotel !

Heidi Klum sortant de la même soirée que le leader du groupe Tokio Hotel et repartant dans la même voiture, éventuellement une coïncidence. Mais quand le chanteur allemand de 28 ans est repéré à deux reprises quittant le domicile de l'ex de Seal, les rumeurs ne tardent pas à s'intensifier. Encore plus lorsque Tom Kaulitz accompagne la belle Heidi sur un tournage de l'émission d'America's Got Talent (l'équivalent de La France a un incroyable talent) à Los Angeles, dont le mannequin allemand de 44 ans est l'un des jurés, tout comme l'ancienne Spice Girl Mel B. Sauf que la naissance d'une idylle entre l'ex-femme de Seal et le jeune artiste a cette fois-ci été confirmée.

Indéniablement très proches ces derniers temps, Heidi Klum et Tom Kaulitz ont été vus en train de s'embrasser sur le tournage d'America's Got Talent, un baiser capté par un témoin. La photo n'a pas tardé à se retrouver sur les réseaux sociaux et affoler les fans de Tokio Hotel. Photographiée de dos, Heidi Klum est aisément reconnaissable à sa longue chevelure blonde et à sa veste rouge, la même qu'elle portait ce dimanche 25 mars pour enregistrer un nouveau numéro de son émission diffusée sur NBC.