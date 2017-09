Heidi Klum célibataire : La bombe fait un "break" avec Vito Schnabel

Heidi Klum serait-elle de nouveau un coeur à prendre ? Selon les informations du magazine Page Six, la star de 44 ans aurait effectivement rompu avec celui qui partageait sa vie depuis 2014, Vito Schnabel. "Ils font un break", a-t-on révélé.

À New York pour assister à la Fashion Week, la bombe allemande est apparue seule devant les caméras pour se rendre aux multiples événements organisés par les médias et les maisons de mode, notamment lors de la finale de Project Runway ou encore pour la soirée célébrée par le magazine Harper's Bazaar. "Elle s'est aussi rendue toute seule à la projection du documentaire de Zac Posen", a glissé un informateur. Preuve ultime qu'il y aurait de l'eau dans le gaz avec son boyfriend de 31 ans, la jurée d'America's Got Talent aurait modifié tous ses anciens plans. "Heidi s'est pris une chambre au Crosby Street Hotel. Elle reste généralement chez Vito lorsqu'elle est de passage à New York", a-t-on ajouté.

Cette information est toutefois à prendre avec des pincettes, les principaux intéressés n'ayant pas confirmé ni démenti le statut de leur relation. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Heidi Klum et Vito Schnabel sont au coeur de rumeurs de rupture. En juin dernier, le marchand d'art avait été repéré très proche d'une autre femme lors d'une soirée à Londres. Auprès du magazine People, il avait ensuite évoqué une simple relation amicale. "Les accusations qui ont été faites sont une interprétation erronée d'une situation complètement innocente. Il n'y a rien de plus qu'un au revoir de bonne nuit à une amie de la famille et nous avons pris des chemins séparés", avait-il alors déclaré.