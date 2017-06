Heidi Klum trompée par Vito Schnabel ? Baisers nocturnes à une "amie"...

Ils sont en couple depuis 2014 et ont déjà traversé plusieurs zones de turbulences. L'amour d'Heidi Klum pour Vito Schnabel est une nouvelle fois mis à rude épreuve. Alors que le top allemand de 44 ans se trouve actuellement à New York pour tourner la nouvelle saison de l'émission America's Next Top Model, son jeune boyfriend de 30 ans a été pris la main dans le sac à des milliers de kilomètres.

De passage à Londres, le marchand d'art a été photographié en charmante compagnie aux premières heures du vendredi 23 juin, alors qu'il quittait le club Chiltern Firehouse, très apprécié de la jet-set, aux alentours de 3h30. Accompagné d'une jolie brune, Vito Schnabel n'a pas seulement pris un taxi avec sa partenaire de soirée, mais l'a aussi généreusement embrassée. Des photos on ne peut plus explicites publiées par le Dailymail. On y découvre le duo à l'arrière du taxi, échangeant de tendres baisers.

Une interprétation erronée

A peine les images compromettantes ont-elles été diffusées que le compagnon d'Heidi Klum a publié un communiqué pour s'expliquer. Si Vito Schnabel ne dément pas le bouche-à-bouche, il invoque une relation amicale. "Les accusations qui ont été faites sont une interprétation erronée d'une situation complètement innocente. Il n'y a rien de plus qu'un au revoir de bonne nuit à une amie de la famille et nous avons pris des chemins séparés", se défend-t-il dans le document transmis à People. Le Dailymail appuie effectivement cette déclaration en relatant que Vito Schnabel a bien regagné son hôtel seul, tandis que son "amie" a été conduite à une autre adresse.

De son côté, Heidi Klum ne s'est pas encore exprimée sur cette délicate affaire...

Mariée à deux reprises, au chanteur Seal de 2005 à 2014 et à Ric Pipino de 1997–2002, la bombe allemande maman de quatre enfants (Leni, Henry, Johan et Lou) confiait lors d'une interview accordée à Entertainment Tonight en 2015 ne pas vouloir se marier, ajoutant toutefois être "très amoureuse" de Vito Schnabel. La force de ses sentiments risque, une fois encore, d'être ébranlée...

Olivia Maunoury