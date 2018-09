Heidi Klum et Tom Kaulitz : L'amour fou au Festival Burning Man

Plus de cinq mois après le début de leur romance, Heidi Klum et Tom Kaulitz semblent plus heureux et inséparables que jamais. Après avoir profité de vacances romantiques en Italie, le mannequin de 45 ans et son chéri de 16 ans son cadet sont rentrés à Los Angeles, où ils ont notamment applaudi le producteur Simon Cowell lors de l'inauguration de son étoile sur le Hollywood Boulevard.

Il y a quelques jours, le couple a ensuite mis le cap vers le désert de Black Rock, dans le Nevada, pour se rendre à la nouvelle édition du Burning Man. Cette année, le festival se déroulait du 25 août au 3 septembre et Heidi Klum, grande habituée de l'événement, s'y est ainsi rendue avec son jeune boyfriend.

Sur Instagram, le top allemand a posté une photo où elle apparaît au côté de Tom Kaulitz. Fous amoureux, les tourtereaux prennent la pose en plein désert. Heidi Klum a simplement commenté sa publication en l'accompagnant d'un émoji coeur. Sur un deuxième cliché, elle est vue confortablement lovée dans les bras de son chéri tandis qu'ils observent un grand feu.