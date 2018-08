Heidi Klum célèbre une nouvelle étoile avec son jeune chéri Tom Kaulitz

Heidi Klum ne s'en cache pas, elle aime les hommes bien plus jeunes qu'elle. Après l'échec de sa relation avec Vito Schnabel qui aura duré trois ans (jusqu'à ce que le marchand d'art batifole ailleurs et finisse dans les filets d'Amber Heard), l'ex de Seal a succombé au charme de Tom Kaulitz, membre du groupe allemand Tokio Hotel et frère jumeau de Bill Kaulitz (leader de la bande).

Si les amoureux de 45 et 28 ans ont d'abord pris soin de ne pas trop s'exposer, ils n'ont pas attendu très longtemps avant d'officialiser leur relation. La première apparition officielle d'Heidi Klum et de Tom Kaulitz remonte au 17 mai 2018, lorsque le couple a foulé son premier tapis au gala de l'amfAR organisé en marge du Festival de Cannes. Trois mois plus tard, leur romance est toujours d'actualité.

Proche du producteur britannique Simon Cowell - qui fait partie comme elle du jury de l'émission America's got talent (version américaine de La France a un incroyable talent) -, Heidi Klum se trouvait à ses côtés pour inaugurer son étoile du Walk of fame, le 22 août 2018. Tout comme Mel B, qui a subi un nouveau lifting, la grande jolie blonde a honoré son collègue qui a lancé de multiples carrières musicales grâce à l'émission X Factor. Son plus gros succès est à ce jour celui des One Direction. Louis Tomlinson était d'ailleurs présent à l'inauguration qui a également attiré Leona Lewis, Adam Lambert ou encore Kelly Clarkson.