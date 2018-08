Heidi Klum et Tom Kaulitz : La bombe et son Tokio Hotel de 28 ans fous d'amour

Elle aura mis le temps, mais Heidi Klum aurait-elle finalement trouvé chaussure à son pied ? Le mannequin de 45 ans est en effet inséparable de son 'toyboy' de 28 ans depuis bientôt 6 mois. Ce 10 août 2018, le jeune couple était resplendissant à la soirée de gala de l'UNICEF à Porto Cervo, en Sardaigne. Et une fois encore Tom Kaulitz la regardait lors du photocall comme si elle était la 8ème merveille du monde.

Vêtue d'une robe décolletée et transparente qui dévoilait ses jambes interminables, il faut bien dire qu'Heidi en mettait plein la vue. La belle allemande semble plus épanouie que jamais. Et si le secret de ce bonheur flagrant était dû à son jeune amant ? La maman d'Helene (14 ans), Henry (13 ans), Johan (12 ans) et Lou (9 ans) se fait plaisir et ça se voit.

A propos de leur différence d'âge, Heidi confiait récemment à InStyle : "Récemment, ce sont plus les autres qui me le rappellent. Mon petit-ami est beaucoup plus jeune que moi, et ça fait beaucoup parler les gens. C'est la première fois que mon âge m'est renvoyé en pleine figure de cette façon, a-t-elle raconté. En dehors de ça je n'y pense jamais. J'essaye juste d'être heureuse sans trop faire attention à ce que pensent les autres. Parce que s'inquiéter est la meilleure façon d'avoir des rides".