Heidi Klum : Son anniversaire avec son chéri Tom Kaulitz et ses enfants

"Il y a beaucoup de femmes de mon âge, de 50, 60, 70 ans. Alors, a-t-on une date de péremption ? Ne peut-on plus se sentir sexy ?", s'est récemment demandé Heidi Klum. Plus que de se sentir sexy, le top model est une femme comblée. Cet état de grâce, Heidi le doit à ses enfants et son chéri, Tom Kaulitz, avec qui elle a fêté ses 45 ans.

Heidi Klum a eu 45 ans le vendredi 1er juin 2018. Elle les a célébrés le soir même, en compagnie de son compagnon musicien Tom Kaulitz (Tokio Hotel) et de trois de ses 4 enfants. La joyeuse bande s'est rendue au restaurant Via Veneto, un établissement italien situé à Santa Monica.

Tous de noir vêtus, Heidi Klum et ses enfants Lou, Henry et Leni (leur frère Johan manquait à l'appel) se sont déplacés en fourgon ! La petite famille a croisé les photographes à son arrivée au Via Veneto ainsi qu'à sa sortie. La juge d'America's Got Talent et son amoureux, main dans la main, veillaient sur les enfants.

Rentrés de la Côte d'Azur après le Festival de Cannes, Heidi et Tom (28 ans) poursuivent leur belle histoire d'amour. Le mannequin a fait à son chéri une nouvelle déclaration sur Instagram, en légende d'une photo d'eux deux publiée vendredi 1er juin après-midi, quelques heures avant leur sortie en famille.

Elle a écrit "Tu me rends tellement HEUREUSE", un bonheur que les autres membres du groupe Tokio Hotel, qui les ont rejoint, sont désormais les témoins !