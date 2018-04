Heidi Klum : Premier baiser en public avec Tom Kaulitz, son nouveau chéri

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux d'Heidi Klum sont curieux de connaître la nature de sa relation avec un célèbre musicien. Ils tiennent enfin la réponse à leur question : le top model a bien craqué pour le guitariste de Tokyo Hotel...

Vous avez bien lu, Heidi Klum et Tom Kaulitz seraient en couple. La rumeur est devenue une information dimanche dernier (25 avril), sous le soleil de Pasadena. Heidi Klum y participait à l'enregistrement d'auditions pour l'émission America's Got Talent, avec ses collègues jurés Mel B et Tyra Banks.