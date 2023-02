"Avec Nouvelle Star, j'ai pris conscience que j'étais grosse" : Une ex-candidate métamorphosée, ses explications

En 2010, à l'occasion de la huitième saison de la Nouvelle Star, les téléspectateurs ont pu découvrir la belle Luce et sa personnalité débordante. Aujourd'hui, treize ans après sa victoire au célèbre télé-crochet, la jeune femme est retournée à l'anonymat. Si elle continue de faire de la musique, sa carrière n'a en revanche pas décollé... Pourtant, la jolie rousse a mis toutes les chances de son côté et a même décidé de se transformer physiquement. Ronde à l'époque de sa participation à la Nouvelle Star, la jeune femme a perdu de nombreux kilos !

En 2015, alors qu'elle était en pleine promotion pour son album intitulé Chaud, la jeune artiste s'était confiée à TF1Info et n'avait pas hésité à aborder le sujet de son corps. "Je n'ai pas de problème à en parler. Je reviens avec un style musical plus affiné, et j'ai changé de mode de vie en quittant le cocon familial. Je grignote moins et je fais plus de sport. J'ai surtout pris conscience de mon corps", expliquait-elle alors. Sur ses réseaux sociaux et notamment sur son compte Instagram, la pétillante jeune femme communique très régulièrement sur sa nouvelle vie et ses évolutions physiques. Aujourd'hui, elle semble complètement épanouie et comblée aussi bien professionnellement que personnellement. Mais cette prise de conscience concernant sa santé, elle la doit surtout au fameux télé-crochet...

C'était un problème pour certains

"Avec Nouvelle Star, j'ai pris conscience que j'étais grosse. J'aimais bien mes rondeurs, j'étais à l'aise avec les autres, mais j'ai bien vu que c'était un problème pour certains...", avait-elle alors continué. Lâchée dans la fosse aux lions après sa victoire, Luce a dû se trouver un nouveau rythme de vie pour tenir le coup. Rapidement, elle a donc commencé à perdre du poids. "Avec le changement de vie radical, j'ai réglé des problèmes émotionnels. Aujourd'hui, je crois que ça colle bien, je vis une seconde adolescence, je me sens plus femme. Quand on passe à la télé, on nous parle forcément beaucoup de physique", avait-elle ensuite conclu. Être bien dans sa tête et son corps, c'est l'essentiel !