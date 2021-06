Nouvelle Star : Que devient la chanteuse Luce ?

Pas toujours facile de survivre à un télé-crochet. La chanteuse Luce, que le grand public avait découvert dans Nouvelle Star, en a fait l'expérience. Si elle continue la musique, elle a aussi ajouté une corde à son arc : à 31 ans, elle est également devenue comédienne.

Après son passage dans l'émission musicale de M6, Luce sort assez vite un premier disque intitulé Première Phalange, écoulé en 2011 à environ 25 000 exemplaires. Puis on la retrouve en 2012 sur le projet musical La Fabrique à Comptines. Elle enchaîne après cela les collaborations sur divers projets dans l'attente de préparer son propre retour. En 2015, la jeune femme originaire de Perpignan sort enfin son deuxième studio intitulé Chaud, mais c'est un échec avec à peine 10 000 copies écoulées. L'année d'après, elle est de retour sur le titre C'est ça l'amour en duo avec Mathieu Boogaerts pour l'album We Love Disney 3. Puis... plus rien, ou presque. Si le grand public n'a pas de nouvelles d'elle, ce n'est pas pour autant qu'elle a abandonné la musique !

Comme le rapporte le site Actu.fr, Luce s'est associée au projet musical pédagogique dit Un artiste, un orchestre. En mars dernier, elle était ainsi en déplacement auprès d'élèves de 3e au collège Alfred-Sisley de Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne). "L'association Orchestre à l'École et la Sacem financent ce projet qui a pour objectif de relier un artiste à un orchestre du même territoire, afin d'élaborer un travail en commun qui aboutira à une restitution devant les autres élèves de leur établissement", précise le site. Ravie, Luce avait partagé son plaisir d'être auprès des plus jeunes. "Je suis donc très émue d'être ici et de rencontrer des jeunes en qui j'ai toute confiance pour l'avenir, car ce que nous vivons est très difficile sur le plan moral et artistique", disait-elle.

En parallèle de la musique, Luce a aussi fait ses premiers pas d'actrice. Comme ne manque pas de le souligner Adami - organisme de gestion collective des droits des artistes-interprètes - elle a intégré en classe libre le Cours Florent en 2015. Une formation qui a duré deux ans. Sur scène, les spectateurs ont ainsi pu l'applaudir dans Il a vraiment quelque chose ce Laurent Romejko, A quand la mer, Les montagnes russes ou plus récemment Le théâtre et son double. Elle a aussi foulé les planches dans les spectacles musicaux Lenny et Les sept lunes de la princesse Jade. En 2021, elle était aussi au casting du film Love Bug en Sélection Officielle Hors Compétition du Festival International de Miami.

Enfin, comme le précise aussi Adami, Luce travaille depuis quelques années avec la cheffe d'orchestre Zahia Ziouani sur divers projets.