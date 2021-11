"David est toujours présent" : Iman Bowie refuse de se remarier...

Iman Bowie fait la Une du magazine américain People, qui sortira le 29 novembre. La mannequin de 66 ans fait des confidences sur sa vie et parle de son quotidien depuis la disparition de son époux, le chanteur anglais David Bowie, mort le 10 janvier 2016 d'un cancer.

Iman Bowie a partagé la vie de l'interprète de Space Oddity durant presque trente ans : ils s'étaient rencontrés en 1990 à Los Angeles, où elle a emménagé pour sa carrière. "Ce n'est pas l'une de mes villes préférées mais je crois que c'était mon destin. Mon destin m'appelait à y aller pour que je puisse rencontrer David", s'est souvenue la mère d'Alexandria Zahra Jones.

Autrefois muse de Calvin Klein, Gianni Versace et Thierry Mugler, Iman Bowie a choisi de rendre hommage à la mémoire de son époux avec un parfum, nommé Love Memoir. Dans le joli flacon ambre et doré, on retrouve des notes de vétiver, la senteur favorite de David Bowie dont la fragrance préférée était Grey Vetiver signée Tom Ford.

Malgré les cinq années qui se sont écoulées depuis la mort de l'artiste, Iman assure qu'elle ne compte pas se remarier un jour, comme elle l'a expliqué à sa fille. "J'ai dit : 'Non, je ne le ferai pas.' Je me sens toujours mariée. Il y a quelques années, quelqu'un a qualifié David comme mon défunt mari et j'ai dit : 'Non, ce n'est pas mon défunt mari. C'est mon mari. Je sens vraiment sa présence, surtout quand je regarde les magnifiques couchers de soleil chez nous parce que David adore les couchers de soleil", a confié la veuve, qui voit David Bowie comme "son âme soeur".

La fondatrice d'Iman Cosmetics, qui a perdu sa mère deux mois après son mari, a révélé que son deuil a été très difficile à surmonter. "Il y a des jours qui sont plus durs que d'autres mais les souvenirs ne sont pas tous tristes. David est toujours présent. Par ma mémoire, mon amour vit", a déclaré la belle-mère de Duncan Jones dans les colonnes du magazine.