"De plus en plus ridicule..." : Catherine Lara et Les Enfoirés, elle se lâche et dévoile les raisons de son départ

Chaque année, le concert des Enfoirés réunit ce qui se fait de mieux en termes de stars françaises et on imagine qu'ils sont nombreux à vouloir intégrer la troupe. Pourtant, il y en a aussi certains qui décident de quitter l'aventure, à l'image de Catherine Lara, qui a annoncé en 2012 qu'elle ne comptait plus revenir. Une décision qui a pu étonner les fans de l'artiste de 77 ans, mais après plusieurs années de silence sur sa décision, l'interprète de La rockeuse de diamants a décidé d'en dire plus sur les raisons de son choix.

Invitée de l'émission de Bruno Guillon sur RTL, la chanteuse et violoniste a joué cartes sur table face à l'animateur ce 26 mars. "J'en avais marre de me déguiser surtout, parce que ça ne m'allait pas du tout", a commencé par déclarer celle qui a participé à 11 éditions des Enfoirés. Si elle ne semble pas amère de son départ, elle en a visiblement assez de la tournure prise par les concerts lors de ses dernières participations. "Je me sentais de plus en plus ridicule dans les déguisements : déguisée en sucette, ou en je ne sais pas quoi... C'était atroce pour moi", poursuit-elle.

À un moment donné, je me suis dit 'Allez, on passe la main'

La chanteuse, qui a participé à sa première édition en 1994 aura donc été pendant de longues années un membre actif de la troupe des Enfoirés. Un beau parcours, comme elle le raconte sur les ondes de RTL. "À un moment donné, je me suis dit 'Allez, on passe la main'. Sur 30 ans, je ne sais pas combien de fois j'ai fait les Enfoirés !", a lancé Catherine Lara, qui estime avoir fait son temps au sein de la troupe montée par Coluche et Jean-Jacques Goldman. Malgré son refus de redevenir un membre actif de l'équipe, la chanteuse a fait une exception en 2022 pour une bonne raison. "L'année dernière, j'ai fait une petite piqûre de rappel, mais c'était pour aller jouer du violon avec Renaud Capuçon. Je me suis régalée de jouer avec lui, parce que c'est un magnifique violoniste", explique-t-elle.

Il y a donc peu de chances que l'on revoit Catherine Lara lors d'un concert des Enfoirés à l'avenir, à moins d'un évènement exceptionnel.