Diaporama : "De plus en plus ridicule..." : Catherine Lara et Les Enfoirés, elle se lâche et dévoile les raisons de son départ

1 / 13 "De plus en plus ridicule..." : Catherine Lara et Les Enfoirés, elle se lâche et dévoile les raisons de son départ

2 / 13 Catherine Lara explique son départ des Enfoirés Exclusif - Catherine Lara - Backstage de l'enregistrement de l'émission "Sidaction, ensemble contre le Sida - Merci Line" au Paradis Latin à Paris. © C.Guirec-C.Moreau / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau - Coadic Guirec / Bestimage

3 / 13 La chanteuse de 77 ans était dans l'émission de Stéphane Guillon sur RTL et elle en a dit plus sur les raisons de son départ Catherine Lara - Avant-première du film "Choeur de Rocker" au Cinema UGC Normandie à Paris le 8 décembre 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

4 / 13 Après 11 apparitions, dont la dernière en 2012, Catherine Lara a décidé d'arrêter d'apparaître dans les concerts des Enfoirés Catherine Lara à l'avant-première du film "Choeur de Rocker" au Cinema UGC Normandie à Paris le 8 décembre 2022. © Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage © BestImage, Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage

5 / 13 "J'en avais marre de me déguiser surtout, parce que ça ne m'allait pas du tout", a-t-elle déclaré Exclusif - Catherine Lara - N.Garçon présente à ses amis une nouvelle ligne de déco et linge de maisonn en collaboration avec la marque Vivaraise à Paris le 7 septembre 2022. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

6 / 13 "Je me sentais de plus en plus ridicule dans les déguisements : déguisée en sucette, ou en je ne sais pas quoi... C'était atroce pour moi", ajoute Catherine Lara Exclusif - Catherine Lara - Enregistrement de l'émission "Sidaction, ensemble contre le Sida - Merci Line" au Paradis Latin à Paris, qui sera diffusée le 27 mars sur France 2. Le 1er mars 2021. Alors que L.RENAUD s'apprête à prononcer les premiers mots de l'édition 2021, elle ne s'attendait pas à découvrir, que les artistes qu'elle a mobilisés autour de la lutte contre le sida lui ont réservés en secret une grande soirée surprise sur la scène du Paradis Latin pour la remercier du combat exceptionnel qu'elle mène depuis 35 ans ! Samedi 27 mars 2021 à 21h05 sur France 2, découvrez cette grande soirée surprise orchestrée par un duo inédit : M.ROBIN et O.MINNE et avec la complicité de J.P.GAULTIER. Ensemble, aux côtés de L.RENAUD, ils accueilleront de nombreux invités complices qui rendront hommage à cette femme d'exception en parcourant en chansons et en archives 35 ans de ce combat qui est toute sa vie ! De nombreux anonymes que L.Renaud a aidés depuis 35 ans viendront également témoigner du soutien inestimable qu'ils ont reçu de sa part. Cette soirée d'engagement pour l'association Sidaction sera l'occasion une nouvelle fois de sensibiliser les téléspectateurs et de faire appel à leur générosité en appelant le 110. Surprises, émotion, partage et bonne humeur rythmeront cette édition très spéciale du Sidaction... © C.Guirec-C.Moreau / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau - Coadic Guirec / Bestimage

7 / 13 Elle est tout de même revenue l'an dernier pour une raison bien précise. "C'était pour aller jouer du violon avec Renaud Capuçon. Je me suis régalée de jouer avec lui", conclut-elle Exclusif - Catherine Lara - Enregistrement de l'émission "TPMP (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par C.Hanouna et diffusée en direct sur C8 le 20 octobre © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

