"Il m'est apparu deux fois !" : Stone toujours en contact avec Eric Charden... mort en 2012

Stone serait-elle capable de parler avec les morts ? C'est ce qu'on est en droit de penser après ses dernières révélations au sujet de son défunt mari Eric Charden. La chanteuse qui avait connu la gloire dans les années 1970 avec l'illustre duo Stone et Charden a confié recevoir des nouvelles de son ex-mari... Pourtant mort en 2012.

Annie Gautrat alias Stone, invitée sur le plateau de Chez Jordan pour Télé-loisirs a révélé avoir été contactée par Eric Charden deux fois depuis la mort de celui-ci, une capacité a communiquer avec les esprits qui serait propre à sa famille. "Dans ma famille, il y a des médiums. Il y a des gens qui voient les défunts, ma maman, ma fille, tout ça. Et puis on a eu l'occasion aussi de vérifier. Moi je n'ai pas trop le don pour ça, mais autour de moi, oui. J'ai eu de très beaux messages d'Éric Charden en rêve. Car moi j'ai beaucoup de choses dans les rêves. Et Éric m'est apparu deux fois, formidable. Il me disait : 'c'est génial où je suis, tu ne peux pas savoir !'"

Pour rappel, les interprètes de Made in Normandie et L'aventura avaient été séparés par la vie en 2012. Alors qu'Eric Charden avait été diagnostiqué atteint par la maladie de Hodgkin en 2010, il s'était éteint deux ans plus tard, à l'âge de 69 ans, après avoir subi quatre traitements de chimiothérapie. Au sujet du prétendu don de sa famille, la chanteuse a expliqué : "C'est pour ça que je n'ai pas peur de la mort. Parce que je sais que derrière, il va y avoir autre chose. Il y a une autre vie, on va s'éclater. J'en suis certaine. Ça sera autre chose, mais sûrement, ça ne sera pas mauvais." En 2013, Stone, avait également affirmé avoir reçu un message sur son répondeur venu de l'au-delà : "J'ai eu sur mon répondeur téléphonique, un message très étrange. La personne au bout du fil chuchotait : 'c'est moi'. Je suis certaine que c'était la voix d'Eric"...