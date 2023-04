"Il n'y a pas une seule façon de voir les choses", Paul Mirabel, son frère atteint d'autisme, ses confidences

Il nous avait toutes et tous fait rire dans la dernière saison de LOL : qui rit sort. Sa timidité paradoxalement charismatique sont les clés de son succès. Dans une interview pour l'émission Hep, Paul Mirabel s'est confié sur son passé et sa famille.

Lors d'une autre interview dans le podcast de Léna Situations, Paul Mirabel s'était un peu plus dévoilé sur sa vie privée, désormais, c'est face caméra que l'humoriste aborde un sujet qu'il avait brièvement mentionné sur scène, l'autisme de son frère. Plus tôt, lors de son spectacle intitulé Zèbre, Paul Mirabel avait brièvement mentionné la condition de son petit frère à son public : "Ce n'est pas grave d'être un peu bizarre, de se sentir un peu à côté. J'ai deux petits frères, dont l'un est autiste. Il n'y a pas une seule façon de voir les choses."

Au cours d'une autre interview pour l'émission Hep, le comédien s'est à nouveau exprimé sur le sujet mais cette fois-ci dans un cadre beaucoup plus sérieux et intime : "Je n'osais pas dire que j'avais un frère un peu différent. Puis je me suis dit que le spectacle avait beaucoup de blagues, mais dans la vie, je ne suis pas que blagues. J'aime beaucoup rire et faire rire les autres, mais ça arrive aussi que je sois triste ou que je parle de trucs plus sérieux. Donc ça ne serait pas honnête d'avoir un spectacle qui n'est que des blagues et où je ne raconte pas le principal. Donc j'ai été obligé de le tester à la fin du spectacle et de le raconter en toute honnêteté, sans blague. Et de dire 'je ne vais pas vous faire rire là et je vais l'assumer complètement'. Mais je m'en serais voulu de ne pas parler de ça dans mon premier spectacle."

Si aujourd'hui, Paul Mirabel fait salle pleine et arrive à se confier lors d'émissions sur des sujets beaucoup plus intimes, ce n'était pas le cas il y a quelques années. Celui qui a conquis le coeur des françaises et des français a expliqué dans le podcast de Léna Situations avoir été désavantagé pendant de nombreuses années et avoir eu "du mal à évoluer en société".