"Je n'ai jamais..." : Paul Mirabel très mal à l'aise lors d'un jeu "qui parle de cu*"

Bien qu'il connaisse un succès retentissant et qu'il remplisse les salles de spectacle avec une facilité déconcertante, Paul Mirabel est un grand timide. C'est d'ailleurs sa marque de fabrique. Mais plutôt que de se laisser abattre par ce trait de caractère bien particulier, l'humoriste français de 27 ans a décidé d'en faire une force, que ce soit dans ses spectacles qui font salle comble, dans ses chroniques et autres billets d'humeur à la radio sur France Inter ou bien dans ses différentes apparitions télévisées et/ou en compagnie de créateurs de contenus - notamment les YouTubeurs. Le jeune homme n'hésite pas à faire dans l'auto-dérision, en particulier à propos de sa timidité quasi-maladive.

C'est donc fort logiquement à ce propos qu'il a été questionné par l'influenceuse Léna Situations dans son podcast intitulé Canapé six places, paru ce jeudi 16 février sur les différentes plateformes de streaming. "Jusqu'à 23, 24 ans, c'était compliqué d'évoluer en société", confesse-t-il à ce sujet. L'occasion également de revenir sur une anecdote récente et bien précise qui a mis Paul Mirabel dans une situation des plus inconfortables. En effet, les deux interlocuteurs sont amis dans la vraie vie et ont notamment pu partir en vacances ensemble pour le nouvel an, avec d'autres joyeux lurons.

Paul a rougi pendant tout le jeu

Mais la jeune femme a dû rentrer en France, notamment dans le cadre de son podcast avec de nouveaux épisodes à enregistrer. C'est alors que Paul Mirabel s'est retrouvé là-bas et a dû participer au célèbre jeu, généralement réservé aux soirées, du "je n'ai jamais...". Mais comme l'explique très bien Léna Situations, ce jeu "parle toujours de cul". Les gens présents ont débriefé ce moment à l'influenceuse. "C'était trop mignon parce que Paul a rougi pendant tout le jeu", lui a-t-on ainsi rapporté.

"Le soleil a un peu joué aussi, je ne te cache pas que l'écran total 50 n'a pas vraiment fonctionné", plaisante Paul Mirabel, avant d'admettre qu'il "a toujours été un peu comme ça". Plus de peur que de mal donc !