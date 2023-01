Léna Situations en princesse rose bonbon au décolleté audacieux, et baskets au pied pour un défilé enchanté

Après les tenues sombres de chez Dior, c'est dans un monde plus féérique qu'on a retrouvé Léna Situations au défilé Giambattista Valli pour célébrer les 10 ans de la maison de Haute Couture. Connu pour ses robes bouffantes aux couleurs très girly, Giambattista Valli a une griffe des plus reconnaissables. Ses tenues portées par les plus grandes stars telles que Rihanna aux Grammys Awards de 2015 ou par la chanteuse Lizzo lors des Emmys de 2022, Giambattista Valli est au froufrou ce que Mozart est à la musique. En véritable magicien de la tulle, le créateur et styliste italien a créé sa propre maison de Haute Couture et dévoile en cette deuxième semaine de Fashion Week un show haut en couleur.

L'une des marques préférées des tapis rouges a présenté sa dernière collection printemps-été sur la Place Vendôme lundi 23 janvier. Parmi les célébrités qui ont répondu à l'appel, l'ancienne star Disney, Dove Cameron, LA reine du shopping Cristina Cordula et l'influenceuse Léna Situations. L'instagrameuse de 25 ans avait fait sensation plus tôt dans la journée lors du défilé Dior dans une tenue sobre total "nude", Léna Situations de son vrai nom, Léna Mahfouf, a enfilé quelques heures plus tard un ensemble de princesse direction le défilé Giambattista Valli.

C'est dans une tenue rose bonbon avec un haut à bretelle croisée au bordure épaisse et une longue jupe bouffante que la star des réseaux s'est présentée au défilé. Un look tout en rose avec des détails de coquelicots brodés sur l'ensemble de la tenue. Pour compléter ce look de princesse 2.0, Léna Situations a opté pour des sneakers en guise de chaussures. Un choix audacieux qui mélange tradition et modernité. En même temps, comme Demi Lovato l'a dit dans sa chanson La La Land "Qui a dit que je ne pouvais pas porter mes Converse avec ma robe ?" et à l'occasion du défilé, l'influenceuse de 25 ans a troqué ses Converses pour des Adidas Samba blanches et noires. A noter que depuis mars 2021 Léna Situation est devenue l'ambassadrice de Adidas Original, même lors des défilés l'Instagrameuse n'a pas oublié son rôle d'influenceuse.

Avec une tenue aussi imposante, Léna Situations a opté pour un look sans bijoux et cheveux attachés avec pour seul accessoire son piercing histoire de ne pas détourner notre regard de l'oeuvre principale de Giambattista Valli.

Avec Giambattista Valli on voit la vie en rose

C'est un tout autre univers que l'on a découvert lors du défilé à la fin de cette première journée Fashion Week Haute Couture. Tandis que chez Schiaparelli, l'on observait des looks plus "sauvages", on est retourné en enfance avec les looks pastel de Giambattista Valli. Les people qui ont fait le déplacement ont également opté pour un outfit haut en couleur.

L'actrice marseillaise, Lilou Fogli ( Rendez-vous à l'aveugle ) est arrivée dans une robe vert pastel aux inspirations Chanel. L'actrice Lola Le Lann s'est également présentée au défilé dans une tenue rose bonbon. Après l'obscurité du défilé Dior, les fashions se sont transformés en Edith Piaf et ont vu la vie en rose à l'occasion du premier défilé de l'année pour la maison de couture italienne.