Emmy Awards 2022 : Zendaya majestueuse et en larmes pour son sacre, face aux autres gagnants

La 74e édition des Emmy Awards a dévoilé son palmarès ce 12 septembre 2022. Deux poids lourds se sont distingués : la série de HBO Succession a été élue meilleure série dramatique, tandis que la série sud-coréenne Squid Game est entrée dans l'histoire de la compétition avec notamment un prix de meilleur acteur pour son interprète principal, Lee Jung-jae. Côté féminin, c'est Zendaya qui a fait sensation avec sa performance d'ado toxicomane dans Euphoria.

Remerciant l'académie en larmes, l'équipe du show et tous ses proches, Zendaya (26 ans) continue son ascension à Hollywood. Si elle n'est pas venue avec son amoureux Tom Holland - dont on ne verra pas la réaction à sa victoire sur les réseaux sociaux puisqu'il s'en est écarté depuis des mois -, la star a choisi une majestueuse robe bustier noire et satinée de la maison Valentino pour récupérer son prix d'interprétation. Pour accentuer le glamour de son look, elle a choisi une queue de cheval flamboyante comme coiffure.