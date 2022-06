Zendaya en couple avec Tom Holland : elle lui déclare sa flamme sur Instagram

Tom Holland, acteur charismatique de Uncharted a fêté ses 26 ans ce mercredi 1er juin 2022. Un anniversaire qu'il a partagé avec sa compagne, l'actrice américaine Zendaya. Celle-ci n'a pas manqué de lui faire une adorable déclaration d'amour sur Instagram. Le tout avec une photo du couple anglo-américain où on les voit très complices. "Je souhaite le plus heureux des anniversaires à celui qui me rend la plus heureuse", a-t-elle précisé. Un post qui n'est visiblement pas passé inaperçu car il a largement atteint le million de likes sur la toile.

Zendaya et Tom Holland, un couple très amoureux mais très secret

Zendaya et Tom Holland sont tous les deux les acteurs vedettes du dernier Spider-Man : No Way Home sorti le 15 décembre 2021. Ils incarnent Michelle Jones et Spiderman. Une saga importante pour le couple car c'est sur le tournage du premier volet que les deux jeunes acteurs se sont rencontrés, avant d'officialiser leur relation en novembre 2021. Des premières rumeurs de couple avaient déjà fuitées en juillet 2021. Depuis, le couple anglo-américain semble filer le parfait amour mais limite ses apparitions en public. "J'ai toujours voulu garder ma vie privée pour moi, parce que je partage déjà tellement de choses avec tout le monde. On s'est en quelque sorte sentis privés de notre intimité. Ce n'est pas qu'on n'était pas prêts à en parler, c'est juste que nous n'en avions pas envie", a exprimé Tom Holland dans un entretien accordé à GQ.