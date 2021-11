Tom Holland en couple avec Zendaya : il officialise enfin leur relation amoureuse !

Elle est officiellement sa MJ. On ne peut pas dire que Tom Holland camouflait son admiration pour Zendaya, puisqu'il lui rend hommage très souvent sur les réseaux sociaux, à coups de nombreux petits coeurs. Mais en ce qui concerne leurs sentiments, les deux comédiens se sont montrés relativement discrets jusqu'à présent. Hélas, le revers de la médaille du succès s'est abattu sur eux.

C'est un des mauvais côté de la gloire

Les rumeurs vont bon train depuis que Zendaya et Tom Holland ont partagé l'affiche du film Spider-Man : Homecoming, en 2017. A l'époque de la sortie de ce reboot, le binôme était suivi partout et le magazine People l'affirmait, ils étaient en couple. Ce qui, fatalement, fut une période un peu violente pour les deux héros de la saga. "C'est un des mauvais côtés de la gloire, explique le jeune homme de 25 ans dans un long entretien accordé au magazine GQ. L'intimité n'est plus quelque chose qu'on contrôle, et ces moments que partagent deux personnes qui s'aiment deviennent des moments à partager avec le reste du monde."

En s'épanchant sur les aléas de sa vie de comédien, Tom Holland a toutefois confirmé qu'il était en couple avec Zendaya. "J'ai toujours voulu garder ma vie privée pour moi, parce que je partage déjà tellement de choses avec tout le monde, ajoute-t-il. Alors on s'est senti volés. Ce n'est pas qu'on n'était pas prêts à en parler, c'est juste que nous n'en avions pas envie." L'interprète de Spiderman, qui a pris la relève de Tobey Maguire en 2017, va devoir affronter les curiosités du monde entier. Il devra prochainement assurer la tournée promotionnelle, à échelle mondiale, du prochain volet de la saga intitulé No Way Home.

Quand tu aimes vraiment quelqu'un, il y a des choses que tu as envie de garder pour toi

Alors que Zendaya et Tom Holland restent silencieux, dans les médias, à propos de leur romance, la belle américaine a elle été aussi contactée, par les journalistes de GQ, à propos de sa romance plus ou moins secrète. "C'était étrange, bizarre, perturbant et très intrusif, se rappelle-t-elle de son côté. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, il y a des choses que tu as envie de garder pour toi. Je crois qu'aimer quelqu'un est quelque chose de sacré, une chose très spéciale et, surtout, une histoire que tu as envie de conserver pour toi." Ce que le monde retiendra, cela dit, c'est qu'ils sont bel et bien ensemble...