Zendaya impériale pour "Dune" : l'actrice proche de Timothée Chalamet, Tom Holland conquis

En France, les spectateurs connaissent déjà le moindre détail du premier volet des films Dune, de Denis Villeneuve. Mais le reste de la planète n'a pas cette chance. En Angleterre, par exemple, le long-métrage de science-fiction n'est pas encore au programme et comédiennes et comédiens se sont réunis, le lundi 18 octobre 2021, pour présenter ces images en avant-première exclusive dans la ville de Londres.

L'équipe de Dune était évidemment présente, ainsi que quelques invités cinq étoiles. Zendaya et Timothée Chalamet, qui incarnent Chani et Paul Atreides, ont donc retrouvé Denis Villeneuve, à la tête du projet, ainsi que Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Sharon Duncan-Brewster, Babs Olusanmokun, Golda Rosheuvel et David Dastmalchian. Egalement inscrits sur la guestlist : la comédienne britannique, star de la série Game of Thrones, Maisie Williams, mais aussi Dynamo, Evelyn Leigh, Bruce Herbelin-Earle, Charli Howard, Tanya Burr, Alexandra Burke, Darren Randolph, la DJ Henrietta Tiefenthaler, dite Henri, enceinte, et Clara Paget.

Tom Holland charmé par sa douce

Nichée dans une sublime robe blanche, griffée Rick Owens, Zendaya a charmé chaque personne venue assister à l'avant-première de Dune. Tom Holland, qui n'est pas passé devant les photographes ce soir-là, était toutefois présent dans la salle, puisqu'il a partagé un portrait de sa chère et tendre sur les réseaux sociaux - qu'il a, semble-t-il, pris lui-même. Si les deux acteurs n'ont jamais officialisé leur relation, ils ont déjà été aperçus en train de s'embrasser, ont assisté à un mariage ensemble et ont célébré le dernier anniversaire de Madame côte à côte. Le héros de la saga Spiderman a, d'ailleurs, ajouté un emoji avec des coeurs plein les yeux en guise de légende. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute...