Zendaya et Tom Holland en couple : apparition surprise à un mariage !

Zendaya a immortalisé ce doux moment et filmé la première danse des mariés, avant d'attirer son partenaire sur la piste. En effet, les comédiens se sont mêlés à la foule et ont dansé avec les autres invités. Le couple a également pris la pose devant l'objectif du photographe et se sont montrés très proches et souriants (voir diaporama).

Zendaya et Tom Holland auraient-ils pris part à ce mariage en tant qu'amis ? Difficile à croire... A moins qu'il s'agisse d'un coup monté pour faire parler de la sortie prochaine de Spider-Man : No Way Home ?