Tom Holland (Spiderman) en couple : l'identité de sa petite amie dévoilée

Tom Holland ne serait plus un coeur à prendre. Durant le week-end du 20 au 21 juillet 2019, l'interprète de Spiderman a été aperçu au bras d'une mystérieuse blonde lors du festival londonien British Summer Time. Nos confrères britanniques ont mené l'enquête et ont trouvé l'identité de la nouvelle supposée chère et tendre de l'acteur. Selon les informations du Sun, il s'agirait d'une certaine Olivia Bolton.

La jeune femme travaillerait dans la production digitale à Londres. Selon une source proche du couple citée par le quotidien, "les familles de Tom et Olivia sont amies depuis des années, mais ça a pris du temps pour qu'ils réalisent qu'il y avait une vraie connexion entre eux". "Tom a été affecté par les rumeurs d'avec qui il sortait, donc s'afficher en public avec Olivia est un vrai soulagement pour lui. Tous leurs amis et leur famille pensent qu'ils forment un joli couple. Il craque complètement pour elle", poursuit cette même source.

Cette nouvelle intervient alors que, pendant longtemps, une rumeur disait que Tom Holland et sa partenaire d'écran dans Spiderman: Far From Home, Zendaya, étaient en couple. Dans une interview accordée à Elle, en juin 2019, l'acteur de 23 ans démentait toute relation, assurant qu'il était célibataire. "Je suis quelqu'un qui aime les relations. Je ne suis pas du genre fugace, ce n'est pas mon style de vie."

On n'en sait pas plus sur cette mystérieuse Olivia Bolton. Nos confrères de TMZ.com avaient été les premiers à dévoiler les photos de Tom Holland et de sa supposée nouvelle compagne.