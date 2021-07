Zendaya et Tom Holland en couple : le baiser qui confirme enfin leur histoire d'amour !

Zendaya et Tom Holland , une histoire qui dure... en secret ! Depuis leur rencontre sur le tournage du film Spider-Man: Homecoming en 2017, les deux acteurs assuraient n'être que de simples "amis" et se moquaient même de ceux qui pensaient déceler de l'amour entre eux. Pourtant le 1er juillet 2021, le site américain Page Six a publié une vidéo dans laquelle on aperçoit clairement les deux acteurs en train s'embrasser langoureusement dans une voiture, dans le quartier de Silver Lake à Los Angeles.

Les ex-partenaires sont donc bel et bien en couple et leur histoire est très sérieuse puisque Tom Holland a également été photographié avec la maman de Zendaya, Claire Stoermer. Le jeune homme semble donc avoir été "validé" par sa belle famille et pourrait tout avoir du gendre idéal.

"Ils ont fait très attention à ce que cela reste privé et hors de vue du public, mais ils sont partis en vacances ensemble et essaient de passer le plus de temps possible à deux", affirmait il y a quelques années une source proche des acteurs dans les colonnes de People. À l'époque, Tom Holland et Zendaya niaient pourtant encore fermement ces rumeurs sur les réseaux sociaux. "Le plus drôle, c'est quand ils disent que nous partons en vacances ensemble", tournait en dérision l'égérie Lancôme sur Twitter ajoutant, pour prouver sa bonne foi, qu'elle n'avait pas pris des vacances "'depuis des années !"