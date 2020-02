Zendaya et Jacob Elordi en couple : baiser dans les rues de New York

Zendaya et Jacob Elordi passent de plus en plus de temps ensemble. Les partenaires d'écran dans la série Euphoria ont été grillés ensemble, lors d'une balade dans les rues de New York, à SoHo, lundi 3 février 2020. Sur plusieurs photos, on voit clairement que les deux stars de la fiction d'HBO s'embrassent. Main dans la main, ils savourent même des smoothies ensemble. Il semblerait bien que leur amitié se soit transformée au fil du temps.

Ces photos interviennent après le dîner des Australian Arts Awards 2020, qui avait lieu dans un restaurant de New York la semaine dernière. D'après les informations de E! News, elle l'aurait présenté comme étant son "meilleur ami". Zendaya et Jacob Elordi semblent avoir réfuté toute rumeur de relation de couple. Lors d'une interview à GQ Australia réalisée le 2 décembre dernier, l'acteur de Kissing Booth disait voir sa comparse comme "sa soeur". "Zendaya est tellement créative. C'est incroyable de travailler avec elle. C'est une merveilleuse artiste et elle tient beaucoup à nous", avait-il confié.

Les fans ont commencé à sérieusement se poser des questions lorsque Zendaya et Jacob Elordi sont partis ensemble en Grèce en août dernier. Ils avaient essayé de garder cette escapade secrète. C'était sans compter sur la photo de vacances d'un touriste, où l'on voit clairement les deux acteurs ensemble en arrière-plan.