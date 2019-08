Taylor Swift, Zendaya : Ravissantes aux Teen Choice Awards

Comme Taylor Swift, d'autres convives ont sorti le grand jeu ! L'héroïne du film Spider-Man: Far From Home et de la série Euphoria, Zendaya, a fait sensation grâce à sa tenue Jacquemus. Jessica Alba et sa robe florale Oscar de la Renta, Lucy Hale et les chanteuses Lauren Jauregui (ancienne du groupe Fifth Harmony) et Madison Beer étaient également de la partie.

Les actrices Tori Spelling, Jennie Garth (héroïnes de la série BH9210) et l'acteur John Stamos (La fête à la maison) complétaient la liste des personnalités présentes.