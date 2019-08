Taylor Swift "porte-parole" de la communauté LGBTI : comment elle a eu le déclic

Taylor Swift fait la couverture de Vogue USA, pour leur prestigieux numéro de septembre, le plus attendu de l'année. La chanteuse de 29 ans y évoque de nombreux thèmes : son nouvel album, évidemment, mais aussi ses engagements en politique et pour les droits des personnes LGBTI.

Les dernières années de la carrière de Taylor Swift ont en effet été marquées par sa lutte contre les positions de Donald Trump. Elle raconte ce qui l'a poussée à s'engager pour les causes qui lui tiennent à coeur. "Il y a un ou deux ans, Todrick [Todrick Hall, un chanteur et danseur, très ami avec l'artiste, NDLR] et moi étions dans la voiture lorsqu'il m'a demandé : 'Que ferais-tu si ton fils était gay ?' Le fait qu'il ait dû me poser cette question m'a choquée et m'a aussi fait réaliser que ma position sur le sujet n'était pas assez claire, explique-t-elle. Si mon fils est gay, il est gay. Je ne comprends pas cette question. S'il a pu penser ça, je n'imagine pas ce que mes fans appartenant à la communauté LGBT pourraient penser. C'était dévastateur de réaliser que je n'avais pas été assez claire sur ce point."

"Les erreurs sont bruyantes"

Pourquoi défendre aujourd'hui les droits des personnes LGBTI ? "Ces droits sont bafoués pour tous ceux qui ne sont pas des hommes blancs hétéros cisgenres [personnes dont l'identité de genre correspond au sexe biologique, NDLR]. Je ne réalisais pas jusqu'à très récemment que je pouvais être porte-parole d'une communauté dont je ne fais pas partie. C'est difficile de savoir comment faire ça sans être paralysée par la peur de faire une erreur. Parce que les erreurs sont bruyantes. Quand j'en fais, elles sont diffusées dans le monde entier. Ce clickbait devient ensuite une part de ma vie et de ma carrière", poursuit Taylor Swift.

Pourtant, l'influence de Taylor Swift est indéniable. Lors des élections de mi-mandat en 2018, elle avait appelé à voter sur Twitter, elle qui était critiquée pour garder secrète ses opinions politiques. L'effet a été immédiat : "Plus de 65 000 nouveaux votants se sont enregistrés dans les 24 h après son appel", a rappelé Vogue, citant les chiffres du gouvernement.

Cet engagement se fait sentir dans son dernier album, Lover, notamment dans son titre phare : You Need to Calm Down ("tu dois te calmer", en français). "Calme toi, c'est ce que disent les hommes sexistes aux femmes qui sont en colère, 'hystériques' comme ils disent", explique-t-elle. Taylor Swift mène désormais de multiples combats.