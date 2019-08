Beverly Hills : Découvrez enfin le générique du reboot de la série

Le jour de gloire est arrivé. Après des mois et des mois de teasing, ce mercredi 7 août 2019 entrera dans l'histoire - ou, tout du moins, dans le coeur des sériephiles les plus nostalgiques. Beverly Hills 90210 est ENFIN de retour dans sa version 2019 - intitulée BH90210 - avec les membres du casting original. Et avant de pouvoir vous procurer les premières images en fouillant les internets, nous vous proposons de visionner le nouveau générique du show : une séquence très similaire à l'introduction de l'époque, où l'on retrouve la même musique électrisante, les mêmes visages et une gestuelle très semblable à celle des années 90.

Entre quelques pas de danse improvisés, Gabrielle Carteris, Shannen Doherty, Jennie Garth, Brian Austin Green, Jason Priestley, Tori Spelling et Ian Ziering ont, chacun à son tour, pris la pose devant un fond rempli de palmiers californiens. Un ordre qui n'a pas été choisi au hasard puisque, comme vous pouvez le lire d'entrée de jeu, c'est l'alphabet qui a déterminé la position de chaque acteur. Une manière, peut-être, de ne froisser aucun ego, le problème ayant été plutôt récurrent par le passé dans cette petite troupe.