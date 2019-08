Jacob Elordi : Le beau gosse de Kissing Booth se déshabille pour Calvin Klein

L'image qu'on renvoie n'est pas forcément celle qui nous correspond vraiment. C'est le thème de la dernière campagne publicitaire de Calvin Klein, pour leur collection d'automne 2019. La célèbre marque de lingerie a fait appel à plusieurs personnalités issues de divers milieux pour l'occasion. Le mannequin Bella Hadid, le joueur de football américain Odell Beckham Jr., la chanteuse Beth Ditto ou encore l'acteur Jacob Elordi, qu'on a pu voir dans Kissing Booth (Netflix) ou encore dans la série Euphoria (OCS).

À 22 ans, l'acteur australien s'est déshabillé devant le photographe de mode Daniel Jackson. Pour ce shooting, les models n'avaient qu'une consigne : "Image publique et réalité privée". Pour chaque personnalité, deux photos ont été prises : une plus classique en noir et blanc, et une prise dans l'intimité, dans le quotidien. On découvre ainsi Jacob Elordi tout en muscles poser les bras croisés, en caleçon. Sur l'autre photo, cette fois en couleur, on le découvre dans les vestiaires d'une salle de sport, se penchant pour baisser son pantalon, torse nu. Sur ce cliché, on peut apercevoir le grain de beauté de l'acteur sur un de ses abdos, alors qu'il était caché sur la première photo.

Cette année, Calvin Klein semble tout miser sur des personnalités fortes. En mai 2019, la marque avait sollicité Shawn Mendes, Noah Centineo, Kendall Jenner ou encore A$AP Rocky pour leur collection d'été. Pour cette nouvelle campagne, on retrouve également le DJ Diplo, la supermodel Naomi Campbell, les mannequins Matthew Noszka et Cara Taylor, l'actrice Jelly Lin et le chanteur de K-Pop, Lay Zhang.