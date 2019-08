Diplo, peut-être gay : ses confessions alors qu'il pense mourir...

Sur son compte Instagram suivi par 5,5 millions d'abonnés, le célèbre DJ et producteur Diplo a surpris ses fans en postant la photo du cockpit du jet privé le transportant un peu partout aux États-Unis où il se produit cet été. Devant un pilote avec un masque à oxygène, il a montré le pare-brise fissuré et a réagi.

"Chères villes de Colombus et Minneapolis, la vitre de mon avion vient de se fissurer et les pilotes portent des masques alors je ne suis pas certain de pouvoir assurer mes concerts ce soir mais ils ont laissé le wi-fi actif alors je vais simplement aller m'asseoir à l'arrière et fumer de la Toad Venom et faire un Vlog. Je venais toute juste d'acheter cette veste très cool à Dallas dans un magasin de fripes... Ah et aussi je ne vous l'ai jamais dit mais il se peut que je sois gay", a-t-il écrit. Une référence au film Presque célèbre, sorti en 2000, où une scène similaire se produit et un personnage fait son coming out.

Quelques heures après, ayant finalement atterri sans mal, Diplo (de son vrai nom Thomas Wesley Pentz) a ajouté un bout de texte supplémentaire à sa publication Instagram. "Mise à jour : on a atterri et personne n'est mort mais il se peut toujours que je sois gay", a-t-il ajouté. Au fil des années on a prêté au musicien de 40 ans de nombreuses conquêtes comme l'actrice Kate Hudson ou la chanteuse Katy Perry...

Cet incident d'avion intervient dans le même temps que celui ayant causé une belle frayeur à l'équipe de la chanteuse américaine Pink. Eux aussi étaient montés à bord d'un jet privé afin de faire un trajet entre la Norvège et le Danemark lorsque l'appareil a raté son atterrissage et a commencé à prendre feu. Là encore l'histoire se termine bien puisqu'aucun des dix passagers - la chanteuse n'était pas à bord- n'a été blessé.