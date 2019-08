Pink : L'avion de son équipe prend feu, grosse frayeur au Danemark

Comme le rapporte la presse américaine, le petit avion privé transportant le manager et les membres de l'équipe de tournée de la chanteuse Pink a pris feu en se posant brutalement à l'aéroport d'Aarhus, au Danemark, après un vol en provenance d'Oslo, en Norvège.

Mardi 6 août 2019, les membres de l'équipe de Pink ont vécu une bien belle frayeur en arrivant au Danemark après que le jet privé (un modèle Cessna 560XL) dans lequel ils étaient a raté la piste d'atterrissage, se crashant lourdement sur le bas-côté. Rapidement, l'avion a alors pris feu et les secours et les pompiers sont rapidement intervenus. Heureusement, les dix passagers de l'avion ont été pris en charge et personne n'a été blessé. L'équipe de l'interprète des tubes So What, Walk Me Home ou encore What About Us a été logée pour la nuit dans un hôtel à proximité de l'aéroport. Une enquête a immédiatement été ouverte par les autorités ​de l'aviation civile danoise.

Pink, qui ne voyageait pas dans le même avion, doit se produire ce mercredi 7 août 2019 sur la scène de la CASA Arena Horsens. La star de 39 ans poursuit sa tournée mondiale intitulée Beautiful Trauma World Tour, qui touche presque à sa fin puisqu'il ne lui reste plus que sept représentations à donner. Le dernier show est programmé pour le 2 novembre 2019 à Austin, aux États-Unis.

La star américaine, qui documente les dessous de sa tournée sur Instagram avec des photos d'elle sur scène ou en visite dans diverses capitales avec son mari Carey Hart et ses enfants Willow et Jameson, profite de ce tour du monde pour défendre son dernier disque, Beautiful Trauma. Un septième album studio qui est un succès commercial avec déjà trois millions d'exemplaires vendus. Le dernier single en date choisi pour poursuivre l'exploitation du disque est l'excellent Secrets.

Thomas Montet