Diaporama : Zendaya en couple avec Tom Holland : elle lui déclare sa flamme sur Instagram

1 / 36 Zendaya en couple avec Tom Holland : elle lui déclare sa flamme sur Instagram

2 / 36 Zendaya et Tom Holland à la première du film "Spider-Man: No Way Home" à Los Angeles

3 / 36 Tom Holland tourne une scène de la série "The Crowded Room" à New York le 18 mai 2022.





4 / 36 Zendaya lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au théâtre Dolby, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2022.





5 / 36 Anne Hathaway et Zendaya dans la nouvelle campagne publicitaire Bulgari. Cannes. Le 26 mai 2022.





6 / 36 Zendaya Coleman, Tom Holland à la première du film "Spider-Man: No Way Home" à Los Angeles, le 13 décembre 2021.





7 / 36 Tom Holland et sa compagne Zendaya à la première du film "Spider-Man: No Way Home" à Los Angeles, le 13 décembre 2021.





8 / 36 Anne Hathaway et Zendaya dans la nouvelle campagne publicitaire Bulgari. Cannes. Le 26 mai 2022.





9 / 36 Anne Hathaway et Zendaya dans la nouvelle campagne publicitaire Bulgari. Cannes. Le 26 mai 2022.





10 / 36 Anne Hathaway et Zendaya dans la nouvelle campagne publicitaire Bulgari. Cannes. Le 26 mai 2022.





11 / 36 Zendaya dans la nouvelle campagne publicitaire Bulgari. Cannes. Le 26 mai 2022.





12 / 36 Anne Hathaway et Zendaya dans la nouvelle campagne publicitaire Bulgari. Cannes. Le 26 mai 2022.





13 / 36 Zendaya arbore une nouvelle coupe de cheveux pour les besoins du tournage du film "Challengers" à Boston, le 3 mai 2022.

14 / 36 Zendaya au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts dans le quartier de Beverly Hills, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2022.





15 / 36 Zendaya lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au théâtre Dolby, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2022.





16 / 36 Zendaya au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts dans le quartier de Beverly Hills, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2022.





17 / 36 Tom Holland tourne une scène de la série "The Crowded Room" à New York le 18 mai 2022.





18 / 36 Zendaya lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au théâtre Dolby, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2022.





19 / 36 Anne Hathaway et Zendaya dans la nouvelle campagne publicitaire Bulgari. Cannes. Le 26 mai 2022.





20 / 36 Zendaya lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au théâtre Dolby, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2022.





21 / 36 Tom Holland sur le tournage de la série "The Crowded Room" (Apple) à New York, le 24 mai 2022.





22 / 36 Zendaya lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au théâtre Dolby, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2022.





23 / 36 Zendaya au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts dans le quartier de Beverly Hills, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2022.





24 / 36 Zendaya Coleman au photocall de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 mars 2022.





25 / 36 Tom Holland sur le tournage de la série "The Crowded Room" à New York, le 25 mai 2022.





26 / 36 Tom Holland sur le tournage de la série "The Crowded Room" à New York, le 25 mai 2022.





27 / 36 Tom Holland sur le tournage de la série "The Crowded Room" à New York, le 25 mai 2022.





28 / 36 Tom Holland sur le tournage de la série "The Crowded Room" à New York, le 25 mai 2022.





29 / 36 Tom Holland sur le tournage de la série "The Crowded Room" à New York, le 20 mai 2022.





30 / 36 Tom Holland sur le tournage de la série "The Crowded Room" à New York, le 20 mai 2022.





31 / 36 Zendaya lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au théâtre Dolby, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2022.





32 / 36 Tom Holland tourne une scène de la série "The Crowded Room" à New York le 18 mai 2022.





33 / 36 Tom Holland tourne une scène de la série "The Crowded Room" à New York le 18 mai 2022.





34 / 36 Tom Holland tourne une scène de la série "The Crowded Room" à New York le 18 mai 2022.





35 / 36 Tom Holland et Levon Thurman Hawke sur le tournage du film "The Crowded Room" à New York, le 9 mai 2022.

10 May 2022. Tom Holland and Levon Thurman Hawke pictured filming at "The Crowded Room" set in Brooklyn Heights, Brooklyn.