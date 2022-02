Tom Holland en couple avec Zendaya : l'acteur rétablit une vérité importante

L'info était signée Daily Mirror ! Début février, le tabloïd britannique informait ses lecteurs de l'achat d'une maison par les acteurs Tom Holland et Zendaya, résidence d'une valeur de 3,5 millions d'euros située à Richmond, près de la ville de naissance du héros de la saga Spider-Man, Kingston upon Thames. The Mirror précisait même que le couple qui a officialisé sa relation en novembre dernier avait de grands projets de travaux et rénovations pour leur nouveau nid douillet. Des aménagements qui comprenaient notamment un cinéma, une salle de sport et une pièce spécialement dédiée à l'acteur. "Ils sont aux anges depuis qu'ils ont acheté leur première maison ensemble (...) Ils sont très amoureux et ils voulaient avoir leur première maison à Londres, là où Tom Holland a grandi. Et tout le monde est ravi pour eux", aurait même confié une source citée par le site anglais.

En attendant un potentiel départ des États-Unis et leur installation à Londres, Zendaya et Tom Holland poursuivent la promo de leurs projets respectifs. L'actrice régale des millions de téléspectateurs dans la nouvelle saison d'Euphoria. Uncharted, le nouveau film de Tom Holland, est sorti en France le mercredi 16 février.