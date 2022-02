Zendaya et Tom Holland, main dans la main : couple amoureux en attendant le déménagement

Zendaya et Tom Holland ont officialisé leur romance en novembre dernier. Des photos d'eux en train de s'embrasser dans une voiture ont révélé aux internautes la véritable nature de leur relation et confirmé d'insistants soupçons apparus dès 2017, année de sortie du film Spider-Man : Homecoming dont ils partageaient l'affiche. Depuis, les deux stars enchaînent les apparitions publiques à deux et sont sur le point de passer un cap.

En effet, les deux acteurs ont fait l'acquisition d'une maison à Richmond, banlieue huppée de Londres, pour la somme de 3,5 millions d'euros. Zendaya et Tom comptent donc s'installer dans la capitale britannique. Ils auraient, selon le tabloïd The Mirror, des projets de travaux et rénovations pour leur nouveau domicile, des aménagements qui devraient inclure un cinéma, une salle de sport ou encore une pièce spécialement dédiée à l'acteur.

"Ils sont aux anges depuis qu'ils ont acheté leur première maison ensemble (...) Ils sont très amoureux et ils voulaient avoir leur première maison à Londres, là où Tom Holland a grandi. Et tout le monde est ravi pour eux", a précisé une source. Zendaya et Tom songent à déménager au cours de l'été.