Hunter Schafer et Dominic Fike (Euphoria) en couple : ils officialisent avec baiser au restaurant !

Après avoir été pris en photo main dans la main en sortant d'un restaurant, Hunter Schafer et Dominic Pike n'ont laissé absolument aucun doute à leurs abonnés en publiant en story sur leur compte Instagram une photo d'eux en train de s'embrasser au restaurant devant un gâteau au chocolat. Tous deux fêtaient ensemble leurs anniversaires, eux qui sont nés le 30 et 31 décembre.

Vêtus de survêtements, ils ont légendé leur photo avec "happy birthday, happy birthday" et semblent très heureux ensemble. Les interprètes de Jules et Eliott comblent ainsi le désir de leurs fans qui avaient envie de voir la réalité rejoindre la fiction. En effet, arrivé dans la saison 2, Eliott est celui qui fait battre le coeur de Jules, auparavant en couple avec Rue, interprétée par Zendaya dans la série Euphoria.

C'est aussi celui qui va faire retomber cette dernière dans la drogue, étant également addict comme la jeune fille. Abordant des sujets très divers mais adaptés à la société actuelle (drogue, sexe, identité de genre, réseaux sociaux...), Euphoria est extrêmement populaire depuis sa sortie sur HBO. Véritable phénomène, elle a valu à ses acteurs, pratiquement tous adolescents à l'époque, une célébrité soudaine.

Personnage principal, Zendaya, désormais en couple avec Tom Holland, a en effet vu sa carrière monter en flèche grâce à la série et est même devenue la plus jeune de l'histoire à remporter le prestigieux Emmy Award de la meilleure actrice dans une série TV. Hunter Schafer, interprète de Jules, a également connu un véritable succès et a même collaboré à l'écriture d'un épisode centré sur son personnage.

Le pitch d'Euphoria ? Tout tourne autour de l'histoire de Rue, une jeune adolescente fragile et tombée dans la drogue. Celle-ci revient au lycée après une cure de désintoxication et rencontre Jules, une nouvelle élève, adolescente trans. Les deux jeunes filles vont essayer de s'en sortir, dans leur monde où la drogue et le sexe sont faciles d'accès. La série est actuellement en pleine diffusion de la saison 2 sur HBO et sur OCS en France.